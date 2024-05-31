一銀估全年SWAP上看130億元 擬明年設大阪出張所

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（中央社記者張璦台北31日電）第一金今天在法說會表示，一銀擬明年在日本大阪設立出張所，與東京分行一同拓展業務觸角。針對今年換匯交易（FX SWAP）收益規模，第一金則說，由於美國降息時間延後，全年仍有望突破新台幣100億元、甚至達到130億元。

第一金控今天召開2024年第1季法說會公布營運表現，第一金指出，在疫後經濟活動陸續恢復、市場追求固定配息與股市居高思危的氛圍下，首季獲利持續成長，稅後淨利新台幣70.15億元，較2023年第1季成長5.8%，換算每股稅後淨利（EPS）為0.52元。

子公司方面，第一金指出，第一銀行第1季稅後淨利64.93億元、年成長2.7%，其他子公司包括證券、投信、人壽等，合計第1季稅後淨利也較去年同期成長33.2%。

第一金在會後記者會說明，銀行財富管理業務延續去年的強勁動能，推動一銀今年首季淨手續費收入大增60.7%、達32.63億元，並預期今年整體手續費收入「破百億應沒問題，（創）歷史新高」；同時，一銀首季一次性認列高鐵利息補償金的聯貸手續費收入5.68億元。

第一金進一步指出，手續費收入部分，可有效彌補因台美利差略減與台幣走貶而下滑SWAP收益；今年首季SWAP收益約30億元、年減26%，原預期全年規模可能落在100億元上下，與2023年的約150億元相比，有所減降，但隨市場預期美國聯準會（Fed）延後降息，預估今年SWAP收益仍可突破百億元，甚至達120億至130億元，不過最終仍須視美國降息時點。

此外，在台股操作上，第一金指出，目前台股投資部位大約210億元，考量未來部分股票的風險權數會慢慢增加，所以應會換股、聚焦股息較高標的進行配置。

海外布局方面，第一金指出，美國安大略放款辦事處（LPO）已成立，未來應會插旗日本大阪，大概明年會成立出張所，預計今年7月提報董事會，未來將與東京分行串聯、擴大業務觸角；新南向方面，則是會評估辦事處升格分行的可能性。

談及房市展望，第一金表示，對後市不看淡，這1、2年內整體房市將維持熱度，首先以價格來說，材料與人力等建造成本仍居高不下，且碳相關稅費、綠建築趨勢可能進一步使營建成本走高，同時，都更需求維持房市動能，新青安優惠房貸政策激勵剛性自住買盤，顯示需求仍在，一銀全年房貸業務成長率目標為10%。

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至於其餘放款業務，第一金指出，首季大企業貸款年成長達12.6%，中小企業與外幣放款預料將隨各項商品出口回溫，與未來聯準會降息而逐步擴大。

股利政策方面，第一金表示，尚待股東會決議通過，將配發每股0.85元現金股利與0.3元股票股利，現金股利配發率維持在51.5%，目的在保留盈餘以協助銀行與人壽子公司符合主管機關新資本要求，前者為國內系統性重要銀行須額外增提資本，後者須接軌國際財務公報17號（IFRS17）及新償債能力制度（ICS）。（編輯：潘羿菁）1130531