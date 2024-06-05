鴻海5月營收同期新高 第2季能見度優於預期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海下午公布5月自結合併營收新台幣5501.57億元，創歷年同期新高，受惠AI雲端產品強勁成長，累計前5月營收2兆3832.16億元，年增1.73%，展望第2季，鴻海指出，AI伺服器產品需求高於預期，第2季能見度可望優於先前預期。

鴻海自結5月合併營收5501.57億元，較4月5108.96億元增加7.68%，比2023年同期4507.26億元成長22.06%，是歷年5月同期新高。

從四大產品線來看，鴻海指出，5月電腦終端受惠新產品上市，較4月強勁成長，雲端網路因AI雲端產品拉貨動能增加顯著成長，元件及其他產品受惠消費智能產品類別零組件出貨增加，但非主要業務需求下降，因此整體較4月持平；消費智能產品相對持平。

若與2023年同期相比，鴻海指出，5月電腦終端產品受惠新產品上市強勁成長，雲端網路因AI產品拉貨動能增加強勁成長，元件及其他產品主要業務相關零組件出貨增加，車用業務出貨成長，因此整體強勁成長。

累計今年前5月鴻海自結營收2兆3832.16億元，較去年同期2兆3426.36億元成長1.73%，終結前4月年減走勢，主要受惠AI伺服器需求強勁，元件及其他產品主要業務相關零組件出貨增加，電腦終端產品受惠新產品上市。

展望第2季，鴻海表示，雖以往屬於傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，原先預估第2季營運展望將呈現季增和年增表現，但因AI伺服器產品需求高於預期，目前第2季能見度可望優於先前預期。（編輯：張均懋）1130605