雅加達美妝展印尼品牌達7成 台灣業者搶商機

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（中央社記者李宗憲雅加達7日專電）印尼「雅加達美妝展」昨天登場，共400多個美妝保養品牌參展，有愈來愈多印尼本土廠商搶攻美妝市場大餅，高達7成參展商是印尼品牌，有5個台灣的美妝護膚品牌參展，以寡敵眾搶攻印尼的美麗商機。

「雅加達美妝展」共計4天，參展廠商不僅有國際品牌，印尼本土品牌參展數量比往年多。

CNBC印尼頻道（CNBC Indonesia）報導，印尼最大美妝網站「女人日誌」執行長哈妮法（Hanifa Ambadar）表示，今年參展的400多個品牌中，有70%是本土品牌，顯見印尼本土品牌愈來愈願意挑戰國際品牌。

哈妮法指出，儘管本土品牌在生產過程中，遇到原料供應和工廠數量有限等障礙，但相信本土品牌能夠與國際品牌競爭，「印尼品牌肯定有其侷限，但本土品牌會靠提升產品的品質去競爭」。

哈妮法說，本土美容品牌中，特別是彩妝品，能在全球市場上脫穎而出的主要原因是能服務不同的消費者，例如產品能符合印尼人的各種不同膚色。

她指出，印尼有超過2.7億人口，膚色從淺色到深色都有，「因此，若本土品牌想進入國際市場，一定能夠做到，因為他們已習慣為不同膚色打造不同產品」。

印尼本土品牌的強項也展現在保養品上，能因應印尼人的各種膚質設計有差異性的產品。

在展區參觀的印尼民眾薩布麗娜（Sabrina）指出，她的皮膚比較敏感，只要用了不適合的產品，就會立刻泛紅，所以通常都得先試用，並看看網路評論，了解其他皮膚敏感的人使用後如何，若合適就會試試。

印尼中小企業部官員菲奇（Fiki Satari）對本土品牌能在國際市場上競爭有信心。他認為，印尼既有人口紅利，又有1.7萬多個島嶼及數百種民族和語言，如此的多樣性能激發創造力。

看準印尼經濟潛力，台灣美妝品牌也積極搶攻印尼市場。

來自台灣、專門代理台灣及各國品牌至印尼市場的跨境電商Rocketindo（印尼火箭）今年首次在雅加達美妝展設立獨立展區，以粉紅色為基調的櫃位，吸引許多印尼消費者的目光。

Rocketindo執行長劉仕豪向中央社表示，在今年「雅加達美妝展」共展出5個台灣品牌，希望從線上通路擴大到實體，讓印尼消費者能親自體驗台灣美妝保養品牌的優良品質。

劉仕豪說，目標是在4天展期內達到新台幣200萬元業績，「美妝展非常競爭，有印尼本土、中國和美國品牌，我們的攤位非常注重品牌形象，希望透過高質感的設計和（銷售）人員的訓練，去推展台灣品牌」。

他指出，台灣的面膜、凍膜、美白和去痘產品最受印尼消費者喜愛，有一款台灣品牌的洗髮精還得到印尼蝦皮銷售排名第2。

從網路上得知台灣美妝品牌的安西拉（Ansilah）說，很喜歡台灣的凍膜，因為質地就像凝膠一樣，感覺非常涼爽，晚上使用很舒服。她認為購買保養品時，成分是否適合非常重要。（編輯：馮昭）1130607

來自台灣、專門代理台灣及各國品牌至印尼市場的跨境電商Rocketindo（印尼火箭）6日首次在「雅加達美妝展」設立獨立展區，以粉紅色為基調的櫃位，吸引許多印尼消費者的目光。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年6月7日

印尼「雅加達美妝展」6日登場，共有逾400個美妝品牌參展，其中印尼本土品牌參展數量比往年多，占了參展商的7成，台灣則有5個美妝保養品牌參展。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年6月7日