台積電上漲9元 台股早盤勁揚逾120點突破21900點

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（中央社記者張建中台北12日電）美股主要指數11日漲跌互見，道瓊工業指數下跌120.62點，那斯達克指數上揚151.02點，收在17343.55點，創新高。台股今天走勢強勁，早盤上揚逾120點，突破21900點。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.45美元，跌幅1.46%，不過，台積電今天股價表現相對強勁，盤中達892元，上漲9元，市值攀升至新台幣23.13兆元，並貢獻大盤約73點。。

鴻海、聯發科、大立光及力旺等權值、高價股也紛紛走高，整體電子類股指數上揚逾0.8%。水泥類股也有不錯表現，類股指數上揚逾1%。（編輯：楊蘭軒）1130612