投資人等待美就業數據和利率決策 亞股走勢不一

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（中央社香港12日綜合外電報導）美國即將公布通膨數據及聯邦準備理事會最新貨幣政策決議，亞洲股市瀰漫憂慮氣氛，今天收盤走勢不一。

法新社報導，一系列數據指出美國勞動市場維持穩健、經濟體質仍相當健全後，對聯邦準備理事會（Fed）今年降息次數的預測，現已從年初的6次下修至最多3次。

美國非農就業人數備受關注，勞工部本月7日公布的數據遠高於市場預期，也再次打擊市場信心。

現在市場焦點放在預計今天稍晚公布的5月消費者物價指數（CPI），以及聯準會最新貨幣政策決議。CPI數值今年連續3個月高於預測後，在4月增速首度放緩。

外界普遍預期聯準會將維持利率不變，其「利率預測點陣圖」（dot plot）才是重頭戲，將展現官員對今年利率前景的看法。上次報告暗示美國今年將降息3次，但外界猜測聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）及其他官員可能會進一步減少降息次數。

儘管華爾街股市標普500指數及那斯達克指數收盤都創下新高紀錄，投資人謹慎以對，亞股收盤互有漲跌。

港股今天收盤下挫1.31%，東京、雪梨、威靈頓、雅加達股巿也收跌；上海、新加坡、首爾、曼谷、台北股巿則收漲。

中國上月CPI漲幅略低於預期，但市場對此幾無反應。

歐盟預計宣布對中國電動車製造商加徵關稅，投資人密切注意相關動態，吉利汽車與小鵬汽車股價在港股雙雙大跌。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1130612