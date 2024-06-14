鴻海再創逾16年高點、重電強勢 台股盤中漲逾百點

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海今天盤中股價再創逾16年來高點，加上重電族群強勢表態，AI概念股穩盤，台股盤中勁揚逾百點重返22400點，最高達22439點，逼近盤中歷史高點22440點。

法人指出，上市櫃公司除息行情逐步啟動，可望拉抬熱度，仍需觀察美國利率政策走向以及通膨指數變化，預期台股短線震盪盤堅。

美國通膨數據降溫，市場預期聯準會（Fed）降息機率增加，帶動美科技股強勢表態創收盤新高。台股13日續創盤中和收盤歷史新猷後，今天盤中走勢震盪整理，鴻海最高觸198元，漲幅3.1%，續創2008年1月以來波段高點，帶動電子股翻紅，加權指數勁揚逾百點。

到11時左右，加權指數上漲111.87點，為22423.91點，漲幅0.5%，成交值約新台幣3049億元。電子股漲0.34%，金融力守平盤，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群小漲0.48%，機電電機類股大漲4.6%，航運股漲1.15%，代表中小型股的櫃買OTC指數上漲0.4%。

主要電子權值股台積電小跌，聯發科、日月光投控、聯電守平盤。AI伺服器概念股廣達、緯穎小漲，緯創小跌。AI PC概念股華碩漲1%。重電族群華城大漲逾9%，士電和亞力鎖漲停，中興電勁揚逾7%。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股今天盤中震盪仍走堅，主要是AI相關權值電子股穩盤，蘋果（Apple）搭上AI議題，帶動概念股相對走揚；非核家園政策不變，台電強韌電網計畫持續，帶動重電族群強勢表態。

展望台股後市，黃文清指出，上市櫃公司除息行情逐步啟動，可望拉抬熱度，仍需觀察美國利率政策走向以及通膨指數變化，預期台股短線震盪盤堅。（編輯：楊蘭軒）1130614