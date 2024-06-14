外資大買鴻海與00940 法人：台股資金、基本面正向

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）台股今天收22504點，上漲192點，再創歷史新高，週線連2紅，外資連續3個交易日買超台股，今天大買鴻海和元大台灣價值高息ETF（00940），外資已連7日買超鴻海累計13.38萬張。法人指出，台股技術、資金、基本面正向，預期短期震盪盤堅。

美國通膨數據降溫，激勵美科技股強勢創收盤新高，台股今天震盪盤堅，鴻海、重電、航運等族群盤中衝鋒，台積電擺尾，加權指數收今天最高點，台股續創盤中和收盤歷史新高。

台股今天收22504.72點，上漲192.68點，漲幅0.86%，成交值新台幣4963.4億元，台股今天週線上漲646.34點，週線連2紅。

三大法人今天同步買超，合計買超226.27億元，其中自營商買超24.41億元，投信買超2.59億元，外資及陸資買超199.27億元，外資連3買。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單增加157口至7285口，其中外資淨空單減少463口至1萬2855口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2764口至1萬714口。

觀察外資今天買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天買超個股超過萬張者有6檔，鴻海為外資今天首要青睞標的，買超達4.58萬張，0元大台灣價值高息ETF排名第2，買超達4.55萬張，友達、金寶、興富發、廣達分別依序排名第3至第6，分別買超2.59萬張、2.34萬張、1.33萬張、1.19萬張。

相較之下，外資今天賣超大同逾3.69萬張排名第1，賣超復華台灣科技優息ETF、群益台灣精選高息ETF、燿華、宏碁均超過萬張。

根據統計，外資已連續7個交易日買超鴻海累計達13.38萬張，外資今天反手轉賣台積電3435張，終結連2買。

台新投顧副總經理黃文清接受記者電訪分析，台股今天再創歷史新高，主要是台積電、鴻海等電子權值股帶動，AI概念股穩盤，此外蘋果（Apple）搭上AI議題，市場預期加速iPhone換機潮，帶動蘋概股走揚；非核家園政策和台電強韌電網計畫持續，激勵重電族群強勢表態。

展望台股後市，黃文清指出，技術面看台股走勢強勁，短中長期均線向上，未出現反轉跡象，資金面看外資和內資布局台股相對正向，下週上市櫃公司除息陸續啟動，醫療健康照護展、7月開始生技展陸續登場，長期AI趨勢不變。

不過黃文清提醒，留意台股短線帶量回檔跡象，觀察美國利率政策走向以及通膨變化，預期台股短線震盪盤堅。（編輯：張均懋）1130614