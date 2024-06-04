黃仁勳概念股強弱分歧、權值股壓回 台股跌180點

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（中央社記者潘智義台北4日電）台北國際電腦展今天登場，黃仁勳概念股漲多後走勢強弱分歧，多數個股出現獲利了結賣壓，台積電、鴻海，台股加權指數終場收在21356.62點，下跌180.14點，跌幅0.84%，成交值新台幣4419.57億元。

大型電子權值股台積電收839元，跌7元；鴻海、聯發科分別下挫5.5元及30元，收在171元及1240元。

黃仁勳概念股盤中走勢分歧，盤中強勢漲停個股包括圓剛強攻54元、益登38.15元、艾訊117.5元、曜越53.5元、慧友31.15元、宸曜189.5元。

不過，同為黃仁勳概念股的光電設備廠廣運連續兩天強漲後，今天盤中走勢震盪收在跌停價121.5元；德律開低走低，收在跌停板171元；麗臺早盤大漲8%後翻黑收在128元，跌幅6.91%；聰泰收168元，下挫7.44%；立端早盤大漲6.82%，終場收在100元，下挫2.44%。

其他電腦展相關概念股宏碁、鴻準、華碩、中光電分別收黑2.48%、5.68%、2.55%及7.66%。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，這一波人工智慧（AI）概念股的漲勢自輝達（NVIDIA）公布財報前展開，到輝達執行長黃仁勳在台北國際電腦展前演講達到高峰，今天電腦展正式開幕，出現獲利回吐賣壓。

黃文清指出，AI概念股雖有短多出盡的味道，但趨勢沒問題，中長線投資值得期待，因股價漲多，又逢端午節連假前觀望，現階段股市又回到基本面變化；在AI股整理過程，高股息題材有機會受到資金挹注。（編輯：張良知）1130604