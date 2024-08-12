光寶科與英飛凌簽署備忘錄 雙方新創平台交流合作

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（中央社記者曾仁凱台北12日電）光寶科與德國半導體大廠英飛凌（Infineon）今天宣布簽署新創合作備忘錄，雙方新創單位展開全方位合作交流，鎖定AI（人工智慧）、能源與永續等相關領域。

光寶科去年成立LITEON+新創辦公室，聚焦提供不同階段的新創團隊相應的支援與協助，鏈結上下游資源以加速商業化進程，同時為產業尋找前沿創新能量。為擴大全球觸角，光寶「LITEON+新創平台」今天宣布與英飛凌的「共同創新計畫（Co-Innovation Program）」攜手合作，希望透過連結2家公司的創新平台，接軌全球新創社群，開創多元資源共享的機會。

此次雙方簽署合作備忘錄，希望透過國際新創交流，共同推動技術突破、扶植新創團隊及促進國際網絡拓展，同步將台灣本地新創能量推向國際舞台，逐步為整體產業帶來更多的永續影響力。

英飛凌的共同創新計畫成立於2018年，範圍涵蓋歐洲、亞洲及矽谷等全球市場。此次雙方簽署合作備忘錄，將聚焦AI、物聯網（IoT）、能源與永續等雙方共同發展的主題，定期展開多種不同形式交流，分享對於各自計畫中的潛力新創團隊的洞察與建議，並共同參與雙方的新創計畫活動，以發掘更多的潛力對象。

此外雙方將共同選定新創企業，能夠加入英飛凌的共同創新計畫或 LITEON+計畫，讓新創企業能夠取得更多的資源以支持其發展。

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光寶科總經理邱森彬表示，光寶科與英飛凌為長期合作夥伴，本次首度結合雙方新創平台，希望藉由新創團隊的靈活性與創新的想法，發揮協同效應，繼續加速在AI、能源管理、永續賽道的創新進程，推動未來前瞻科技的發展，同時將台灣的新創能量推向國際舞台。

光寶LITEON+新創平台自去年成立以來短短1年多，逐步在新創生態系建立影響力，已成功串接台灣、跨國新創團隊，特別是在循環經濟、低碳材料與製程等永續領域。（編輯：郭無患）1130812