經部成立4大產業新聯盟 估113年帶動投資2千萬元

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（中央社記者劉千綾台北13日電）為加速園區產業數位轉型，經濟部產業園區管理局在4個分局轄區，分別成立醫療器材、手工具、汽車零組件及循環經濟4大產業新聯盟，113年預計帶動投資新台幣2000萬元，促進產值提升6000萬元。

經濟部園管局表示，全台逾75%產業用地均為管轄服務範圍，醫療器材、手工具、汽車零組件及循環經濟4大主題特色產業廠商具強勢動能。

其中園區醫療器材廠商總計770家，112年產值約為529億元，研發費用約為47億元；手工具廠商總計2,274家，112年產值約為999億元，研發費用約為6.6億元；汽車零組件廠商總計2523家，112年產值約為2769億元，研發費用約為55億元；循環經濟廠商總計447家，112年產值約為528億元，研發費用約為3億元。

園管局今天透過新聞稿表示，台北分局數位醫療聯盟由英華達、雃博、全新生醫、華德國際、威欣利、大中醫療等企業參與，並以數位醫療、產業升級、法規調適為3大主軸，透過深化服務、產品技術升級、拓展國際市場等多角策略，建立應用示範，再逐步擴展，帶領產業邁向智慧醫療新時代。

台中分局手工具聯盟由程岱、數泓科技、鼎新電腦、皇盈、英發企業、特典等業者參與，聚焦低碳綠色材料應用、製程智動化、數位電商轉型等方面，強化手工具產業的國產化技術應用，推動在地產業的合作發展。

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台南分局汽車零組件聯盟則由經昌、瑞麗、無疆、星博、公信、南晃等廠商參與，並以車用電子、電動車零組件、汽車零組件3大軸心進行跨領域合作，協助周邊技術供應鏈解決模具、成形的問題，為台南地區汽車產業帶來新的突破。

高屏分局循環經濟聯盟，廠商包括永覲工業、天辰、弘偉、可威，建立產業鏈的生產製造耗能減碳降低碳足跡，以及循環回收再利用引入碳手印的雙重綠色低碳方案，期待透過體系型的運作模式，帶動產業轉型。（編輯：楊蘭軒）1130813