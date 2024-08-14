市場預期維持緊縮政策 新幣兌美元續走強創今年高點

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（中央社記者吳昇鴻新加坡14日專電）新加坡幣兌美元匯率擴大漲勢，觸及今年以來最強勁價位，因市場預期新加坡金管局今年相對於美國聯準會來說，將維持緊縮的貨幣政策，因而對新幣構成支撐。

彭博（Bloomberg News）、新加坡海峽時報（The Straits Times）報導，今天新加坡幣兌美元一度上漲0.1%，至新幣1.3163元兌1美元，創去年12月28日以來的最強勁價位。

報導指出，新幣是今年迄今表現第3強的亞洲貨幣，僅次於馬來西亞令吉和港幣。市場預計新加坡金管局明年才會放寬政策，而對聯準會最快在9月降息的押注增加。

新加坡加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）亞洲外匯策略師艾爾文．陳（Alvin Tan）在報導中表示，新幣將繼續受到金管局現有升值設定的支撐。

新加坡貿易與工業部昨天上修今年經濟成長預測，從先前預估值1%至3%提高到2%至3%。

從貿工部發布數據顯示，新加坡4至6月的第2季經濟成長年增率2.9%，高於預估值2.7%。新加坡第1季經濟成長3%。新加坡對國際貿易的依賴程度高，該國經濟表現往往被視為全球環境的晴雨表。（編輯：陳承功）1130814