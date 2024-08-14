群聯上半年每股賺23.99元 配息13.19元

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）群聯電子今年上半年歸屬母公司淨利新台幣48.71億元，已超越2023年整年水準，每股純益23.99元，董事會決議每股配發13.19元現金股利。

群聯下午召開線上法人說明會，公布第2季營運結果。群聯第2季營收158.95億元，季減3.8%，毛利率34.9%，較第1季下滑1個百分點；受惠營業費用減少，歸屬母公司淨利24.51億元，季增1.3%，每股純益11.97元。

群聯累計上半年營收324.2億元，年增61.42%，毛利率34.38%，較去年同期上揚2.25個百分點，歸屬母公司淨利48.71億元，年增6.13倍，每股純益23.99元，董事會決議每股配發13.19元現金股利。

群聯統計，第2季底存貨淨額為304.11億元，其中，控制晶片約占17%，工業應用占15%，企業及伺服器應用約占23%，嵌入式代工相關比重約23%。

群聯指出，平均存貨週轉天數約235天，高於第1季的228天，未來將持續密切觀察市場需求與公司策略進行存貨調節。

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群聯執行長潘健成說，零售低階固態硬碟（SSD）升級市場需求放緩，主因是桌上型電腦市場已於出貨前預先安裝SSD，終端使用者自行採購SSD升級的需求短期放緩，不過長期有機會逐步轉為大容量SSD與高階SSD升級需求，尤其在電競、生成式AI等應用將更為顯著。

潘健成表示，群聯在高階SSD市場布局多年，近期在企業級SSD、電腦市場、車載儲存及高速訊號傳輸方案等，已逐步看到營收成果。（編輯：楊蘭軒）1130814