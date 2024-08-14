台水：AI漏水檢測系統獲IWA獎項 將持續創新應用技術

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（中央社記者曾智怡台北14日電）台水今天在2024國際水協會（IWA）世界水大會暨展覽會，以AI漏水檢測系統獲頒「專案創新獎」。台水董事長李嘉榮表示，本次獲獎是對台水發展AI技術應用的肯定，未來將持續致力應用創新技術，提升水資源管理效率。

台水上午在加拿大多倫多舉辦的2024國際水協會（IWA）世界水大會暨展覽會（WWCE）獲頒「專案創新獎」（Project Innovation Awards, PIA），該獎項是 IWA 表彰國際水務公司在水資源管理及創新技術方面的卓越表現，李嘉榮親自率領研發團隊前往多倫多受獎。

台水透過新聞稿說明，本次參賽主題為「AI-聲學地下漏水檢測系統：台灣自來水公司的案例研究」，在經濟部的輔導下與工業技術研究院（ITRI）攜手開發，此創新技術著眼於解決水資源問題，應對台灣在碳排放控制方面的挑戰，亦嘗試解決台水面臨世代交替如何提升檢漏人員專業技術的課題。

台水表示，系統投入開發經費達131萬美元，利用先進的聲學演算法和深度學習技術，以及物聯網與雲端運算科技，在2020至2023年間，於84.5公里的地下管線上，收集超過30萬個漏水特徵信號，並成功將漏水偵測的準確率提升至80%以上，從來自全世界34個國家的108個參賽作品中脫穎而出。

台水解釋，「AI-聲學地下漏水檢測系統」通過無線方式收集漏水聲音數據，利用AI進行聲學和振動信號的分析，系統整合深度學習和支援向量機（SVM）技術，並通過物聯網（IoT）進行事件識別和定位，實現自動化漏水檢測。

台水指出，此項技術不僅提高了檢測效率，還能迅速定位高風險區域，提升漏水搶修效率。

李嘉榮表示，台水近年積極配合經濟部推動產業AI化以帶動產業升級的政策，本次以AI為主題，獲得IWA「專案創新獎」的殊榮，不僅是對台水發展AI技術應用的肯定，更是未來持續推動創新與永續發展的動力。

台水將持續致力應用創新技術來提升水資源管理的效率，確保水資源的可持續利用，並為全球水資源管理做出更大貢獻。（編輯：林淑媛）1130814