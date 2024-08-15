續興與永豐銀簽訂綠電信託 提升交易安全

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）中美晶旗下子公司續興今天宣布，與永豐銀行簽訂綠電交易信託；續興導入永豐銀行的綠電交易信託平台，提供綠電發電、售電及購電信託交易方式，藉由平台提供的信託管理機制，提升綠電交易買賣的安全性。

中美晶暨續興董事長徐秀蘭透過新聞稿表示，續興是中美晶旗下專注於綠色能源開發的子公司，透過結合中美晶在太陽能產業的經驗，續興提供全方位的綠色服務，包括規劃開發多元再生能源、整合買賣雙方需求，建立完整的綠電採購方案。

徐秀蘭說，透過與永豐銀行的信託合作案，將提供綠電供需雙方更安心且具有保障的交易服務，同時整合綠電市場相關資源，健全綠電市場的發展。

續興表示，中美晶集團在再生能源產業鏈深耕多年，除提供太陽能電池、模組等產品，營運觸角已延伸到電廠和綠電銷售。

續興指出，透過集團的資源和經驗，以及提供多元再生能源與憑證購售服務，可以協助再生能源案場建置或異地轉供方案，依客戶需求提供不同電廠與能源最適配比，為企業規劃綠電使用藍圖，協助實現100%使用再生能源的目標。（編輯：張良知）1130815