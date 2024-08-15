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宜蘭近海地震 台積電：廠區未達疏散標準

2024/8/15 17:41（8/15 18:38 更新）
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台灣東北部地區15日下午發生有感地震，台積電表示，廠區未達疏散標準，不預期造成影響。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
台灣東北部地區15日下午發生有感地震，台積電表示，廠區未達疏散標準，不預期造成影響。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）台灣東北部地區今天下午5時6分發生有感地震，芮氏規模5.7，晶圓代工龍頭台積電回覆記者詢問表示，廠區未達疏散標準，不預期造成影響。

中央氣象署觀測，今天下午5時6分，台灣東北部地區發生有感地震，芮氏規模5.7，震央在宜蘭縣近海，深度9公里，最大震度為宜蘭5級，花蓮、新北及桃園最大震度有4級，台北市為3級。

關於地震影響，晶圓雙雄台積電回覆記者詢問表示，廠區未達疏散標準，不預期造成影響，聯電回覆，廠區一切正常，另半導體封測廠日月光投控表示，目前廠區一切正常。（編輯：楊凱翔）1130815

#宜蘭縣
#台積電
#聯電
#中央氣象署
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