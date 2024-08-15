美時啟動併購 3至5年內東南亞營收拚成長5倍

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（中央社記者何秀玲台北15日電）學名藥廠美時舉辦法說會，副總經理沈燁說，今年營收有望受惠血癌藥年增10%；另未來併購重點將放東南亞，今年有3個潛在東南亞併購案，其中越南大藥廠品牌學名藥預計第3季簽約，預期未來3到5年內透過併購，東南亞營收有望從新台幣10億元提升至50億元。

沈燁今天主持線上法說會。他表示，今年第2季稅後純益為13.31億元，年增5.19%，每股純益（EPS）為5.09元，其中亞太市場營收年增5%，成長動能來自台灣與東南亞市場，第2季在亞洲市場共上市23個新品項；全球外銷市場營收年增8%，因血癌用藥在美銷售增加，抵消戒癮藥銷售下降。

美時未來5年預計上市高價值產品，今年起至2029年將上市近63個產品，而2026年將是重要一年，計劃推出22個品項，將在2026年上市，將大力貢獻2026年營收。

今年美時8月完成第一個東南亞併購案，收購以色列梯瓦製藥的泰國子公司。看好東南亞為亞太地區成長最快的醫藥市場，且大型跨國企業還未將東南亞市場作為核心業務，有些公司甚至退出市場，美時正評估越南、菲律賓、馬來西亞、印尼的併購機會，重點收購特定醫療領域或有專業技術能力的小型公司。

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他透露，今年有3個潛在東南亞併購案，包括越南市場大型品牌學名藥，以及越南品牌學名藥組合、東南亞市場的大型品牌學名藥組合；其中越南市場大型品牌學名藥將在今年第3季簽約。美時將利用公司銷售和行銷平台及產品組合，建立適合東南亞市場的研發和製造基礎，為成長奠定基礎。

沈燁表示，東南亞未來3至5年營收目標，希望能成長5倍，目前約10億元，相較於台灣約25億元，韓國60億元營收，東南亞規模還小很多，希望未來3年透過內外部併購，讓營收規模提升至50億元，將與韓國規模相當。（編輯：黃國倫）1130815