台積電、世界先進大案挹注 前7月對外投資額年增2倍

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（中央社記者劉千綾台北15日電）經濟部表示，受台積電增資海外子公司、世界先進投資新加坡等大案挹注，今年前7月累計核准對外投資金額高達323.7億美元，年增211.62%，其中對新南向國家投資金額成長同樣顯著，累計核准投資71.9億美元，年增195.42%。

經濟部投資審議司今天公布113年7月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計。

對外投資方面，累計今年1至7月核准對外投資件數為427件，較去年同期增加34.28%，投資金額為323億7776萬9000美元，年增211.62%。

投資司表示，今年7月核准大型投資案包括台積電以50億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，以及世界先進以24億美元投資新加坡VISIONPOWER SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY PTE. LTD.等。

對新南向國家投資方面，投資司表示，今年1至7月核准件數為186件，較去年同期增加61.74%，投資金額為71億9272萬8000美元，年增195.42%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。

至於對中國大陸投資部分，今年前7月核准件數為216件，年增8.54%，核准投資金額為30億7120萬美元，年增52.52%。投資司表示，今年7月核准大型投資案有台灣塑膠工業股份有限公司、台朔重工股份有限公司各以5億3000萬美元間接增資福建福欣特殊鋼有限公司等。

僑外來台投資方面，今年前7月核准僑外投資件數為1287件，較去年同期減少2.57%，核准投資金額為50億7547萬美元，較去年同期減少25.91%。投審司表示，雖受高基期因素影響，但今年累計前7月投資金額仍為108年以來同期間第3高。

此外，投審司表示，今年前7月核准陸資來台投資件數為23件，年增64.29%，投資金額為1679萬5000美元，較去年同期減少17.17%。（編輯：楊凱翔）1130815