西門子歌美颯台中機艙新廠投產 首先供應海龍風場

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（中央社記者曾智怡台中15日電）西門子歌美颯台中機艙新廠今天宣布投產，西門子能源常務董事會成員、風力發電業務全球執行副總裁菲利普表示，機艙廠將生產最新型14MW風機機艙，支持1022MW海龍離岸風電計畫，預計至2026年底，工廠雇用人數將達300人。

西門子歌美颯台中機艙新廠擴建工程去年底完工，今天宣布投入生產，製造最新型14MW風機（SG 14-222 DD）的機艙，供台灣離岸風場使用。

一支SG 14-222 DD風機可供應超過1.4萬家庭用電，葉片運轉直徑達222公尺，全機高度超過240公尺，相當於台北車站前新光人壽大樓的高度。

經濟部產業發展署副署長鄒宇新致詞表示，「這一天等整整5年」，5年前陪同時任經濟部長沈榮津遠赴德國庫克斯港西門子機艙廠，花半天時間將整廠仔細走過一遍，「當時部長說把這個機艙廠複製回台灣，我跟他說當然好」，因爲如此一來，不僅國內零組件廠商獲益，帶動綠領人才與地方投資。

鄒宇新指出，台中機艙廠2.0已和德國廠非常接近，只剩下發電機部分，盼未來有機會提升到3.0，就可真正達到5年前的夢想；他感謝SGRE投資決心與落地台灣，讓社會知道台灣能源、產業政策成功落實。

菲利普（Vinod Philip）表示， 台中機艙廠是西門子歌美颯對亞太地區承諾的最佳見證。目前台灣海峽運轉的離岸風機中，7成以上來自西門子歌美颯，擴建後的台中機艙廠將提供14MW風機支持1022MW海龍離岸風電計畫，預計至2026年底，工廠雇用人數將達300人。

西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展總部董事長倪邇思（Niels Steenberg）指出，現有近200百位台灣員工在台中廠工作，「但這非國產化、在地化，而是全球化」，他強調，這座工廠不只是為了台灣而建，而是為了整個亞太區域。

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台中機艙廠始於「國產化」，倪邇思認為，「下一步必須是全球化」，台灣離岸風電正處於交叉點，全台有8座離岸風電零組件工廠，需有市場支持，且每年應不只一風場計畫，目前持續等候區塊開發3-1期第一個計畫啟動，也盼政府給予協助實現目標。

海龍計畫執行長柯廷灝表示，隨著海龍計畫融資到位，至今已陸續完成海龍2號風場海上變電站安裝、3號風場的海上變電站水下基礎安裝，以及共36個風機點位、總計108支水下基礎基樁打樁作業等。海龍計畫擬明年第2季展開風機安裝，預計年底完成2號風場、2026年完成3號風場建置。（編輯：張良知）1130815