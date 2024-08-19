新纖今年從谷底回升 持審慎保守態度

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（中央社記者何秀玲台北19日電）新光合纖今天參加證交所法人說明會，總經理歐金達表示，去年為谷底，今年營運逐步回升；他認為，下半年變數仍多，包括地緣政治、運費高漲及中國經濟尚未復甦等，下半年應與上半年持平，對今年持審慎保守態度。

新纖今年上半年營收新台幣224.36億元，年增19.4%；稅後純益7.95億元，年增230.4%，每股純益0.49元。營收占比來看，塑膠占64.3%，化纖18.4%，光電17.2%。

歐金達表示，2023年影響最大是纖維產品，稼動率僅6成，到2023年第4季起開始達到100%，但因電費與天然氣、基本工資都漲，毛利越來越小；另外，酯粒產品雖單價無明顯提升，不過仍可全產全銷，有固定客戶。

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轉投資方面，新光幼獅智慧製造園區開發計畫，投資額約56億元，包括青創村、智慧製造及生態園區等，預計在明年第1季動工，將在2027年第2季完工並投入使用，將有智慧製造廠房等。

海外布局部分，新纖在8月初宣布投資美國Ambercycle 1000萬美元（約新台幣3.25億元），協助興建首座廢紡織品閉環永續循環的先進工廠，強化上下游合作夥伴關係，2026年開始運營首座量產工廠；他表示，可擴大廢紡織品回收，有助加深布料合作。（編輯：張良知）1130819