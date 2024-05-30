新纖通過每股配息0.55元 吳東昇：今年優於去年

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（中央社記者賴言曦台北30日電）新光合纖今天召開股東會，通過每股配發0.55元現金股利。展望後市，新纖董事長吳東昇認為，中國產能傾銷的影響還很大，產業壓力解除時間點還很難說，不過化纖市況已回溫，今年會比去年好。

新纖今天召開股東會，吳東昇會後受訪表示，中國內部景氣不佳，加上歐美有貿易壁壘，過剩產能只能倒貨東南亞地區，對產業帶來很大的影響，尤其上游原料端衝擊最大。

吳東昇說，雖然整體市況什麼時候要往上走很難判斷，但目前已看到纖維表現回溫，整體市況已經觸底，預計今年營運還是會比去年好。

產能安排部分，新纖總經理歐金達表示，除了泰國廠外，越南因為是化纖產業重要基地，後續會規劃生產加貿易的模式營運；印尼方面正在談化纖合作案，預計今年底前定案。另在美國等地設發貨倉庫，以因應運輸不確定性。

談到地緣政治，吳東昇指出，對產業確實有影響，如果台灣沒有這些壓力，說不定股市表現會更好；雖然產業投資也會考量地緣政治風險，但台灣整體的好處大過壞處，例如人才就是台灣重要的資產，且資金充沛、社會制度自由民主，都是其他地方難尋的正面特質。

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但吳東昇坦言，由於敢回流的台商都是實力強勁的公司，因此現在台灣的問題是資源競爭，其中以人才需求的壓力最大，從基層到高層管理人員都缺人，希望政府可以多開放一點人才。

至於轉投資的幼獅青年創業村暨智慧製造園區進度，新纖子公司新光幼獅公司董事長羅時銓指出，首期結合青創及智慧物流的園區預計2027年第2季完工，投資額約新台幣50億元到60億元；第2期結合人工智慧（AI）的智慧製造園區則預計2030年第2季完工，投資金額有待估計。（編輯：張良知、楊蘭軒）1130530