看好移工商機 全家首推越南鮮食衝營運

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（中央社記者何秀玲台北19日電）全家今年針對東南亞移工擴大進口商品專區，看好越南是台灣第2大外籍移工族群，且為外國在台留學生人數之首，今天宣布21日起推出超商首見越南風味鮮食，搶移工商機，預計帶動相關品類業績成長1至2成。

全家便利商店向中央社記者表示，2020年起針對移工生活圈的住宅區、工業區等鄰近店舖，陸續導入「東南亞商品專區」，並規劃近百款東南亞進口商品，今年業績較去年同期成長超過5成，預計今年底將擴大至500店，其中販售最亮眼的品項為泡麵與零食。

此外，熟食區推出穆斯林可食用的南洋酸辣燙品牌「馬尚煮」，推升相關業績較去年同期成長逾5成，預計今年將拓展至1000家店。

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全家表示，根據交通部統計顯示，國人上半年至越南旅遊人數超過51萬人次，為民眾最愛造訪國家第4名、居東南亞之冠；而越南是台灣第2大外籍移工族群，相關飲食需求帶動越南飲食在台灣蓬勃發展。

此外，統一超商近年持續針對年輕世代消費者推出異國料理。7-11今天表示，相關產品業績逐年成長，2023年更較2022年同期倍數成長。繼2021年與泰國餐廳合作各式餐點，今年再推出御飯糰、麵食、米食等主餐型商品，並首度跨足甜點和冰品類別。（編輯：張良知）1130819