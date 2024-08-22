研華攻全程冷鏈商機 布局智慧食安

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（中央社記者吳家豪台北22日電）工業電腦廠研華布局智慧食安應用，於8月21日至24日參加2024台北國際物流暨物聯網展/冷鏈科技展，與台灣冷鏈協會和合作廠商共同展出3大應用，包括環境感測與全程冷鏈方案、智慧零售、智慧能源管理解決方案。

研華今天發布新聞稿指出，針對環境感測與冷鏈解決方案，此次展出多樣化LEO環境感測器與管理平台，能偵測環境或冷藏冷凍櫃溫濕度、空氣品質，以及冷鏈車與冷庫門是否確實關閉以避免失溫。

智慧零售方面，研華以自助服務機、一體式觸控機、人工智慧（AI）人臉辨識及巡檢方案，串聯門店與後端物流，提供一站式零售餐飲門店軟體與硬體整合方案。

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針對智慧能源管理解決方案，研華結合生成式AI技術，強化企業碳管理、能源管理與關鍵設備能效管理的能力，協助大型企業在建置常溫物流與冷鏈倉儲時符合ESG（環境保護、社會責任、公司治理）標準。

研華服務物聯網事業群資深協理林威佐表示，研華21日舉辦「全程冷鏈 守護食安」論壇，聚焦智慧食安及相關議題，從產業趨勢、食品安全政策、法規及檢驗層面，探討目前食品安全政策面臨的挑戰。研華也與王品集團及嶄立科技合作，探討如何快速部署人工智慧物聯網（AIoT）環境感測與全程冷鏈方案。（編輯：張均懋）1130822