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童子賢：手機電腦加裝NPU 將大幅提升AI效率

2024/8/27 14:42
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（中央社記者吳家豪台北27日電）蘋果公司將於9月10日舉辦特別活動，外傳將發表新一代手機iPhone 16系列。代工廠和碩董事長童子賢今天表示，不評論個別廠商和產品，但他預測今、明年手機或電腦將快速加裝神經網路處理器（NPU），讓人工智慧（AI）效率大幅提升。

童子賢今天出席2024台灣創投年會接受媒體採訪，被問到對iPhone 16將導入AI功能，是否有望提升買氣；他表示，作為與品牌客戶互相配合的專業廠商，要遵守職業道德，不會直接評論個別廠商和個別產品。

童子賢認為，因為邊緣運算的崛起，AI的運用會落實到邊緣運算，也就是智慧手機、桌上型電腦或筆記型電腦，都會在2024年到2025年快速加裝NPU，不只有繪圖處理器（GPU），讓AI的效率大幅提升。

談到下半年科技業景氣，他表示，科技業都有「春耕、夏耘、秋收、冬藏」的慣例，也就是秋天是收割的季節，透過從2、3月一直到7、8月的努力，新產品發表大部分都在秋天，這是很多品牌廠商的慣例。

童子賢說，通常新產品發表時，會帶動一波消費潮，每年下半年與上半年很多科技業的營收比重，大約是55%比45%，尤其是8、9月之後的秋冬，營收比重其實是相當高，「從這個角度，我是看好未來半年的產業營收，會有一波不錯的熱潮」。（編輯：潘羿菁）1130827

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