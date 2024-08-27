本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣象署：颱風珊珊迴轉侵台機率不高 29至31日影響日本最顯著
首頁 / 產經

宏碁陳俊聖：算力需求沒那麼多 AI投資短期恐放緩

2024/8/27 18:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北27日電）人工智慧（AI）需求大增，不少業者投資建置算力中心出租算力。電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖今天表示，出租算力是很原始的商業模式，目前市場沒有那麼多的算力需求，如果沒找到新的商業模式，AI相關投資短期恐放緩。

陳俊聖出席2024台灣創投年會受訪表示，宏碁旗下安圖斯科技在伺服器市場做得不錯，今年成長超過雙倍。現在看到製造伺服器的公司，都在「賣鏟子」給資料中心業者，用來訓練大型語言模型（LLM），安圖斯則是賣到企業端、學校和中小企業，是很實際的生意，不會突然之間發現，「搞了半天買了很多鏟子，挖不到金，你會發現滿地都是鏟子」。

談到算力中心商機，陳俊聖直言，「我們現在有一點保留」，幾個大型資料中心業者過去18個月投入的資本支出非常驚人，「問題是誰有挖到金子」，目前應該只有微軟（Microsoft）收到錢，但不能講賺錢，其他公司都沒有挖到金子。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他強調，投資的重點在於增加競爭力、找到新的生意，目前只有微軟有新商業模式，因為可以與Office應用程式捆綁銷售。如果沒有新的商業模式，卻不斷投資，在沒有看到收益的情況下，沒有投資人會讓管理團隊繼續這樣做，可能成為生成式AI短期面臨的挑戰。

雖然市場上已有不少業者用AI伺服器建置算力中心，以出租算力的模式營運，但陳俊聖認為，這是很原始的商業模式，重點是算力用來做什麼、怎麼收錢和賺錢。如果後續能找到成功的商業模式，AI相關投資與發展就會繼續往前衝，「一波接一波一直上去」。（編輯：翟思嘉）1130827

#安圖斯科技
#宏碁
#陳俊聖
#微軟
陳俊聖
「黑神話：悟空」爆紅 童子賢陳俊聖看好帶動硬體銷售宏碁重返手機市場？陳俊聖：印度合作是品牌授權
2024台灣創投年會
黃彥男：AI新創投資持續成長 盼助躍升上市櫃公司接手ZT製造事業？ 緯創林憲銘：主導權在超微
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：