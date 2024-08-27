「黑神話：悟空」爆紅 童子賢陳俊聖看好帶動硬體銷售

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北27日電）中國3A單機遊戲「黑神話：悟空」在全球熱銷，旗下擁有電競產品線的電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖今天表示，「黑神話：悟空」上市只有幾天，還看不出對電競市場的影響程度，但多少會刺激宏碁電競硬體銷售。

此外，和碩董事長童子賢分析，無論在網路上觀賞電影戲劇或玩遊戲，都是讓消費者體驗聲光效果、動畫故事情節，會帶動硬體消費，他認為像「黑神話：悟空」這樣的新遊戲需要新的顯示卡，會有更多遊戲開發者好好利用相關硬體優勢，開發一些更有趣的光影效果，有助於帶動科技真正落實到消費者端。

中國遊戲開發商遊戲科學（Game Science Studio）打造的3A（高成本、高品質、高行銷成本）遊戲「黑神話：悟空」20日全球同步發售，引發話題，帶動台灣遊戲股及板卡廠跟漲。

陳俊聖今天出席2024台灣創投年會前接受媒體採訪，談到「黑神話：悟空」時表示，雖然還看不出對電競市場影響程度，但電競仍然是一個相當hardcore（重度使用者）的領域，新遊戲爆紅，對宏碁電競硬體銷售「多少會刺激」。

媒體追問宏碁下半年訂單能見度，陳俊聖說，現在能見度只有到第3季，宏碁正在忙返校季，亞馬遜Amazon Prime Day年度購物活動剛結束，接下來要準備第4季的年底假期旺季。

他進一步指出，人工智慧個人電腦（AI PC）需求會先從商用市場開始，宏碁正積極準備相關產品。（編輯：林淑媛）1130827