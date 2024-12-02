童子賢：川普「關稅俠」僅4年干擾 不會撼動國際貿易

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（中央社記者江明晏台北2日電）和碩董事長童子賢表示，川普自稱「關稅俠」，自滿擅長用關稅做武器，許多國家會受到新挑戰，「只是短暫的4年干擾」，不會重塑新結構，難以撼動國際貿易秩序；他也開玩笑說，希望川普不要說「台灣偷走我們的棒球」。

童子賢今天出席「新政高峰論壇」，他在演講中指出，台灣在科技跟體育等各方面都發光發熱，包含棒球能夠跟日韓較勁，半導體表現也很好，但要關心的是能否長期維持優勢。

針對美國總統當選人川普（Donald Trump）明年上任後的國際政經局勢，童子賢說，許多國家都會受到新的挑戰，「只是短暫的4年干擾」，不會重塑新結構；他認為，川普的經濟政策是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，過去幾年全球產業從中國移向越南、墨西哥等地，但如果美國關稅政策不要墨西哥跟越南的話，恐怕「只能搬到火星去」。

他也說，川普把經濟龐大複雜的問題簡化成「中國占了我們的便宜」、「墨西哥跟越南占了我們的便宜」，接著是「台灣偷走我們的晶片」，他也開玩笑說，希望川普不要有一天說出「台灣偷走我們的棒球」。

川普近期表示，如果金磚國家（BRICS）敢去美元化（de-dollarization，減少美元在全球貿易中的影響力），他將課徵100%關稅。

針對未來美元地位是否會削弱，童子賢受訪時說，美元有它的國際地位，不會因為川普個人的意願而變強或變弱，因為市場的力量比個別總統力量還要大，美元做為國際貿易、能源市場計價單位，要所有金融機構在一夜之間轉變不太容易，而且美元目前也占國際間各國外匯存底近一半。

針對川普未來的關稅政策影響，他表示，川普常自稱是「關稅人」、「關稅俠」，好像比擬蜘蛛人或鋼鐵人一樣，「非常自滿自己擅長用關稅做武器」，但童子賢提醒，美國的國際貿易其實占GDP的總量不到2成，換言之，美國的整體經濟80%是以內循環為主，所以美國其實難以撼動國際貿易秩序。

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他坦言，關稅對跟美國有國際貿易往來的國家，一定是很大的困擾，「但要做根本性的改變，應該是力有未殆」，美國要透過關稅手段重塑國際貿易秩序，已不是二戰後美國獨大的年代，會給各國帶來困擾，但不會有決定性的改變。

針對輝達（NVIDIA）GB200伺服器出貨對台灣供應鏈貢獻，童子賢指出，輝達最佳的合作夥伴都在台灣，從包括台積電的半導體製程，到電路板及終端產品生產，輝達產品大量出貨，將為台灣科技產業帶來正面的經濟貢獻。（編輯：楊凱翔）1131202