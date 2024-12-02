外資上週賣超千億 砍鴻海台積電、買航空雙雄

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（中央社記者曾仁凱台北2日電）美國總統當選人川普揚言要對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅，引發市場疑慮，台股上週下跌641.82點或2.8%，集中市場指數上週五收在22262.50點。根據證交所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣1014.50億元。

個股方面，外資上週自集中市場賣超前3名為聯電，賣超14萬2616張。另外賣超台股權重前2名的鴻海7萬6721張、台積電3萬8339張。

外資上週買超前3名上市公司則有華航，買超11萬9616張；長榮航5萬105張，和華南金3萬3699張。航空雙雄包辦買超榜前2位。

另根據證交所統計，自今年初至11月29日止，外資累計賣超金額7408.8億元，外資總持有股票市值為31兆6352億元，占全體上市股票市值44.35%。（編輯：楊蘭軒）1131202