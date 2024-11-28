宏碁陳俊聖：AI PC明年第3季達到價格甜蜜點

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（中央社記者吳家豪台北28日電）電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今天受訪指出，人工智慧個人電腦（AI PC）接受度正穩步提升，明年第3季將達到價格甜蜜點，推估落在799至899美元（約新台幣2.6萬元至2.9萬元），成為市場主流產品。

陳俊聖下午出席宏碁基金會舉辦的龍騰微笑競賽頒獎典禮接受媒體採訪表示，AI PC進入市場後，依照原本的步伐，穩步行進，本來就有一個價格甜蜜點需要達到。

據他觀察，AI PC價格的下降速度，與半導體良率有關，只要半導體良率改善，AI PC價格會跟著調整；通常新產品問世後，經過3季就會進入主流價格帶。

談起PC市況，陳俊聖說，宏碁目標先把今年第4季做好，雖然外界認為第4季旺季不旺，「我們還在努力中，沒有放棄」。

宏碁基金會創立「龍騰微笑」獎至今逾35年，今年由台灣適着三維科技股份有限公司獲得「國際組」首獎、台灣愛淨節能科技股份有限公司拿下「永續組」最高名次，分別獲得新台幣150萬元和80萬元獎金，得獎隊伍未來還可以透過宏碁集團的跨國資源，邁向國際市場。（編輯：楊蘭軒）1131128