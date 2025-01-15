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陳俊聖：川普上任牽動供應鏈重組 宏碁拚在地生產

2025/1/15 18:55（1/15 19:21 更新）
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電腦品牌廠宏碁15日舉辦集團5年一度的尾牙晚宴，董事長陳俊聖受訪表示，台灣區員工超過3000人參與，預估總獎金約新台幣1500萬元。中央社記者吳家豪攝 114年1月15日
電腦品牌廠宏碁15日舉辦集團5年一度的尾牙晚宴，董事長陳俊聖受訪表示，台灣區員工超過3000人參與，預估總獎金約新台幣1500萬元。中央社記者吳家豪攝 114年1月15日
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（中央社記者吳家豪台北15日電）電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今天表示，川普20日將上任美國總統，是2025年蠻大的變數，在新的貿易狀態下，必須進行供應鏈重組和在地化，宏碁目前在印度、印尼、哈薩克、美國和巴西等地都已經布局在地化生產。

宏碁今天在南港展覽館2館舉辦集團5年一度的尾牙晚宴，共有台灣區員工逾3000人參與，由藝人Lulu（黃路梓茵）主持，表演陣容包括滅火器、玖壹壹、A-Lin，預估總獎金約新台幣1500萬元。

陳俊聖會前接受媒體採訪表示，2025年有一個蠻大的變數，就是川普即將上任美國總統，在過程中會有許多不確定因素，面對不確定的環境時，公司韌性最重要，宏碁打造多引擎事業，今年會有多家公司從興櫃轉正式掛牌。

媒體追問川普可能加徵關稅的影響，陳俊聖指出，關稅的影響是多層次，首先美國政府的財政收入會增加，其次是影響終端售價，第3則是供應鏈發生重組現象，在不同地方會有不一樣的關稅，「免費的貿易」可能已經不再重現，每個貿易都會有成本。

他說，在新的貿易狀態下，供應鏈的重組與在地化變成必須，但不是每個國家都設置生產線，要衡量市場規模、關稅和貿易各方面因素。宏碁目前在印度、印尼、哈薩克、美國和巴西都已經有在地生產，無論是自行設點或與其他廠商合作，盡可能在地化。

至於未來是否有新的國家和新的供應鏈，陳俊聖僅表示，「大家拭目以待」，在新的貿易狀態形成過程中，宏碁也必須要有所應對。

談到AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於本週來台，陳俊聖表示，他非常樂意與業界重要主管交換經驗，並強調宏碁與輝達是多層次的合作，包括在電競筆電等領域，宏碁基於現有合作基礎，往前不斷邁進。

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眼看其他品牌廠大力推動伺服器業務，但宏碁相關貢獻仍偏小，陳俊聖直言，差別在於是做資料中心或地端應用，大型語言模型（LLM）訓練起初是在資料中心，宏碁則是強調地端，當LLM訓練到一定程度，會逐漸轉移到地端和邊緣裝置，這是宏碁期待的方向。

談到人工智慧個人電腦（AI PC）市況，陳俊聖原本預期今年第3季AI PC價格會降到899美元（約新台幣2.96萬元）、799美元或更低的價格甜蜜點，但現在因為廠商競爭激烈及技術進步，他認為發生時間點可能會比第3季更早一些。（編輯：潘羿菁）1140115

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