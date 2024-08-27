宜進集團再出手 光明投資8467萬取得90張台積電

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）紡織廠宜進集團再度出手投資台積電，旗下絲織廠光明今天公告，自7月18日至8月27日，總共投下新台幣8467萬元，以每股平均價格新台幣940.78元，累積敲進台積電90張。以光明目前資本額4.04億元來看，此次取得台積電普通股股票達公司實收資本額20%。

光明重押台積電，公司表示，目的純粹為理財投資。

在此之前，光明母公司宜進也危機入市，8月5日台股暴跌1807點，台積電盤中股價罕見亮燈跌停，宜進當天公告，從今年5月24日至8月5日，與子公司億東合力投下約3.21億元，累積敲進350張台積電股票。取得目的為提高資金運用效益。

宜進董事長詹正田曾擔任紡拓會董事長，在國內紡織業界輩份高，且投資眼光精準。宜進從2020年元旦起，將旗下台南廠的加工絲部門停產，等同宣告全面退出紡纖品生產，轉型包租公，不僅投資房地產，還與遠雄合作開發廠辦案，這幾年在不動產交易方面大賺。

而光明也跟隨母公司腳步，去年11月出售桃園觀音區土地、地上建物及相關附屬設備出售給東齊染整公司，出售金額19.85億元，處分利益17.37億元，每股獲利貢獻度高達42.9元，公司手中現金滿滿，繼今年3月決定派息20元，8月初董事會再決議2024上半年度每股擬配發現金股息16元。（編輯：楊凱翔）1130827