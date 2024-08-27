瞄準日本智慧健康商機 經部促台企與熊本簽MOU

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北27日電）為協助智慧健康領域中小企業拓展日本市場，經濟部中小及新創企業署率領台企出席日本熊本九州玉名市「台日智慧健康創新企業交流會」，促成6家中小企業與市政府簽署MOU，將智慧健康解決方案應用在玉名市照護機構及醫院等場域。

經濟部中小及新創企業署副署長吳佳穎率領中小企業出席26日在日本九州玉名市辦理「台日智慧健康創新企業交流會」，促成6家中小企業與熊本玉名市政府簽署合作備忘錄（MOU）。

中小及新創企業署透過新聞稿說明，此行帶領矽響先創科技、世大智科、樂齡智造科技、輔人科技、博晶醫電等14家企業及加速器赴日拓展，領域涵蓋精準健康、照護偵測、運動管理等解決方案。

中企署表示，盼藉由與熊本玉名市的合作，將其產品與服務做在地化場域測試，優化產品及營運模式等，符合日本市場需求，進一步獲取更多訂單。

日本玉名市市長藏原隆浩致詞表示，日本各地正在面臨少子、高齡化及人才短缺的挑戰，期待通過這次合作，幫助解決這些問題，亦支持台灣企業擴展日本市場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中企署副署長吳佳穎強調，台灣非常重視大健康產業的發展，在醫療及照護結合科技的創新應用上，也積極與各國合作。這次與玉名市在智慧健康領域合作是雙方的第一步，盼台灣廠商除了能透過玉名市取得在日本的實績，未來也能建立定期性合作機制，推動新創及中小企業在日本取得更多成果。

中企署表示，本次訪團除辦理企業交流會，亦參訪熊本縣北醫院、櫻花苑特別養護老人中心、Conditioning健身房、九州看護福祉大學等潛在客戶，將台灣智慧健康及照護解決方案帶向海外爭取商機。（編輯：林克倫）1130827