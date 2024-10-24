竣邦-KY新客戶動能強 明年營運拚雙位數成長

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（中央社記者曾仁凱台北24日電）機能布料廠竣邦-KY打進Vuori、ALO等新興瑜伽品牌供應鏈，今年獲客戶採用產品數量約614件，高於去年的559件。由於客戶從採用設計到下單出貨約1年時間，竣邦樂觀預估明年營運有望力拚雙位數成長。

竣邦-KY執行長蕭志偉今天表示，隨著紡織業疫後庫存調整告一段落，公司營運復甦。竣邦-KY今年前9月營收8.76億元，年增16.62%；獲利方面，上半年毛利率25%，比去年同期提升1.32個百分點；稅後純益4402萬元，較去年同期大幅成長1.27倍，每股純益1.6元。

展望明年，他認為竣邦-KY表現不會比今年差，但由於市場存在許多變數，成長幅度多大仍待觀察；不過客戶採用產品數量，向來是觀察竣邦-KY營運的重要領先指標，2022年為513件，2023年559件，今年提升到614件，一般而言，客戶今年採用的款式會在明年下單出貨，為竣邦-KY明年營運成長吞下定心丸。

蕭志偉觀察，現在消費者口味多變，像Vuori是近年成長快速的男性瑜伽品牌，ALO則被看好可能是下一個Lululemon，這兩年成長速度相當快，竣邦-KY已成功打進供應鏈，相關新客戶明年訂單將顯著增加。

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在生產端方面，竣邦-KY越南廠布局逐漸到位，去年越南出貨比重不到5%，今年預計會成長到25%至30%，明年進一步提升到35%至40%，將為營運挹注新動能。

蕭志偉透露，竣邦-KY下一步打算在越南布建自有產能，過去竣邦-KY產品生產皆採取外包模式，接下來有意找擅長工廠管理的合作夥伴，採合資模式布建自有產能，期望藉此拉高利潤；竣邦-KY也評估到印尼、印度布建供應鏈的可能性。（編輯：張良知）1131024