資產管理專區落腳高雄 金管會：預計2025年上路

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（中央社記者張璦台北24日電）金管會主委彭金隆今天表示，與高雄市共同規劃推動資產管理專區，預計明年上半年可上路。根據金管會盤點，目前已有9家業者有興趣，包含4家國際資產管理公司，以及5家公股、民營銀行。

彭金隆今天赴立法院財政委員會，專題報告「政府推動台灣成為亞洲資產管理中心具體作為暨如何協助金融科技及新創產業籌資現況與未來發展」，並備質詢。朝野多位立委關切，金管會將與高雄市共同規劃推動資產管理專區。

彭金隆表示，這次會選擇跟高雄合作，是因為高雄過去3年來一直都有洽商此計畫，已有一定基礎，再加上高雄有非常多的條件，比如有灣區、自由貿易港、國際港，並提供諸多誘因，同時也有考慮南北平衡等因素，依據金管會規劃，應該明年上半年可上路。

至於國際金融業務分行（OBU）、私人銀行的實體業務據點是否都會進駐，彭金隆說，金管會正在邀請金融機構進駐，律師、會計師事務所也會逐步邀請以形成聚落。

根據金管會盤點，目前有興趣進駐的業者，包含5間公、民營銀行，以及4家國外的資產管理公司。

彭金隆進一步指出，中央、地方政府合作推廣資產管理，若有其他縣市政府願意發展，可以盤點自身優勢，金管會一定會全力配合。

彭金隆指出，專區的概念介於虛擬、實體之間，希望藉此發揮金融業的創意，創造更多非不動產相關的投資標的。（編輯：林克倫）1131024