鑽石投資處分合一5.6%持股 由中天等3家公司接手

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（中央社記者何秀玲台北24日電）鑽石投資今天晚間召開重大訊息記者會，總經理吳友梅表示，為履行申請上市時出具的承諾，今天董事會決議通過，在每股新台幣125元以上，以鉅額配對方式處分持有合一生技股份共計2669萬1358股，占5.6%，此次釋股出去將由中天等3家公司接手。

她表示，鑽石投資原為合一生技第3大股東，之後中天生技接手1.6%，主要因看好合一生技長期發展，另2家公司為歐洲與亞洲的大型基金則接手4%，且都是生技產業相關的長投型基金，歐洲大型基金規模超過100億美元，亞洲大型基金的規模為數十億美元，未來將分別成為合一生技第3大跟第4大股東。

而這2家歐洲與亞洲長投型基金持有合一，是因看好合一產品可全球商化，尤其美國為合一糖尿病足潰瘍新藥的關鍵市場，明年將完成布局，再來是看好合一的核酸新藥，認為其有不錯的研發能力。

吳友梅表示，鑽石投資處分股票的基本原為「友善寧靜」退場，在權衡股東權益及不對被投資公司造成影響的前提下，希望在資本市場寧靜處分股票，並實現投資報酬，所以本次處分合一生技股票，採鉅額配對方式交易，不影響集中市場交易價格。

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她也表示，交易相對人之一中天生技與鑽石投資屬關聯企業，公司評估中天生技原已為合一生技大股東，了解合一生技價值與未來成長潛能，選擇中天生技為交易相對人符合「友善寧靜」退場原則。

吳友梅說，其他2家國際投資人也以較長期投資為釋股考量，預計交易價格與上述鉅額配對交易的國際機構投資人價格一致。至於此案處分價金，將再投資於國內外具國際競爭力的生技醫藥項目，持續強化股東權益。（編輯：林家嫻）1131024