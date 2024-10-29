ETF觀測站專區新增數據統計配息資訊 強化訊息揭露

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（中央社記者潘智義台北29日電）台灣集中保管結算所表示，「ETF觀測站」專區為進一步提升用戶體驗，今天正式推出「ETF數據統計」與「ETF配息資訊」2項新功能，以利投資人查詢重要資訊。

集保結算所總經理陳德鄉表示，ETF作為現今最受歡迎的投資工具，規模已逼近新台幣6兆元，受益人數突破千萬。隨著ETF產品的類型及數量逐年增長，投資人對資訊的準確性與全面性需求愈加殷切。此次「ETF觀測站」的優化是回應金管會對ETF資訊揭露及教育宣導的重視，提升投資人對ETF產品及市場的全面理解。

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陳德鄉指出，全新推出的「ETF數據統計」頁面，完整呈現證交所e添富網站及櫃買中心ETF訊息中心的揭露項目，投資人可一頁輕鬆瀏覽市場上各類ETF數據趨勢，對市場脈動有更清晰掌握。

在配息方面，投資人對於即時且透明資訊需求日益增加。為此，新增「ETF配息資訊」頁面，提供投資人一站查詢所有ETF配息細節，無論是按基金搜尋，還是按區間篩選，投資人都能快速查找並下載結果，進一步優化對於被動收入的現金流管理。（編輯：潘羿菁）1131029