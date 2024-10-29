亞股走勢分歧 市場關注美經濟數據和科技業巨擘財報
2024/10/29 18:32
（中央社香港29日綜合外電報導）亞洲股市今天走勢分歧，投資人靜待本週將公布的美國經濟數據，以及科技業巨擘的財報。
法新社報導，美國股市昨天在國際油價回跌帶動下收高，隨著近期股價創新高，投資人聚焦在即將公布的多項經濟數據。
美國本週將公布第3季國內生產毛額（GDP），以及外界關切的勞動市場報告。下週則有11月5日登場的美國總統大選，美國聯邦準備理事會（Fed）也將於11月8日結束利率政策會議後做出決定。
根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，期貨投資人目前壓倒性預期會降息25個基點（1碼）。
投資人也關注美國科技股「7巨頭」（Magificent Seven）中的5家本週公布的財報表現，分別是Google（谷歌）母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）母公司Meta及微軟（Microsoft）。
亞股今天東京、香港、雪梨、首爾和吉隆坡股市收高，上海、新加坡、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1131029
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