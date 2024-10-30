久昌擬12月上旬上櫃 明年營運估成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北30日電）久昌預計12月上旬掛牌上櫃，董事長葉錦祥今天表示，線性霍爾IC產品訂單能見度已達明年第1季，預期銷售可望成長，並推升明年營運比今年更好。

久昌下午舉行媒體交流會，久昌指出，公司成立於2011年8月，以霍爾IC產品為大宗，所占比重達98%，過去以家電暨消費類及車用暨電動車應用市場為主，2022年比重分別達43.13%及25.07%。

葉錦祥說，隨著遊戲市場成長，線性霍爾IC產品去年下半年出貨暴增，電競遊戲產業比重自2022年的10.61%快速攀升至今年上半年的34.78%。

葉錦祥表示，今年來線性霍爾IC銷售延續成長趨勢，第1季平均月出貨400萬顆，預期第4季可望擴增到600萬至700萬顆規模。

他指出，風扇產品線第2季是營運高峰，第3季需求較淡，預期第4季銷售可望回升；馬達產品線第4季業績也可望攀升。

久昌累計前3季營收新台幣3.83億元，年增49.64%，已超越去年度營收3.61億元水準；上半年稅後淨利7405萬元，年增加5.52倍，每股純益3.3元，

葉錦祥說，線性電競鍵盤滲透率今年不到3%，明年可望提升1倍，線性霍爾IC產品應可顯著成長，推升明年整體營運比今年更好。（編輯：張均懋）1131030