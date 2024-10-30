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AI伺服器助攻 工業富聯前3季獲利創新高

2024/10/30 19:08
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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海旗下工業富聯今天傍晚公布前3季稅後獲利人民幣151.41億元，較2023年同期成長12.28%，創掛牌以來同期新高；前3季每股基本純益人民幣0.76元，主要受惠前3季AI伺服器營收年增228%。

工業富聯第3季營收人民幣1702.82億元，年增39.53%，創單季新高；單季獲利人民幣64.01億元，年增1.24%，同創單季新高，每股純益人民幣0.32元；累計今年前3季營收人民幣4363.73億元，年增32.71%。

工業富聯指出，AI伺服器是帶動營收獲利成長的關鍵。工業富聯今年前3季在雲端運算業務營收，較去年同期成長71%，其中AI伺服器營收年增達228%，占整體伺服器營收比重提升至45%。

工業富聯第3季AI伺服器占伺服器營收比重提升至48%，占比持續逐季提升。

此外，工業富聯在網路通訊業務也明顯成長，主要受惠400/800G交換器、Wi-Fi及SmartNIC/DPU板卡業績成長；其中，資料中心400/800G高速交換器第3季營收年增128%，前3季營收年增近60%。（編輯：張良知）1131030

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