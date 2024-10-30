美總統大選前台股觀望 法人：待不確定因素消除

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（中央社記者潘智義台北30日電）美國科技股走揚，但台股今天開高收低，外資賣超新台幣28.25億元。法人認為，台股早盤反映美國那斯達克指數創高上漲，而近期量縮收黑，主要因美國總統大選前市場陷入觀望，須待選後不確定因素消除。

台股加權指數終場收在22820.43點，下跌106.16點，跌幅0.46%，成交值新台幣3395.23億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股今天早盤上漲反映美科技股漲勢，終場收黑應是美國總統大選前不確定因素影響，投資人不想抱股所致；但今天盤中高點比昨天高，低點也比昨天低點高，代表投資人不悲觀，只是選前觀望。

黃國偉指出，市場解讀川普（Donald Trump）當選將引發地緣政治風險，不利台股表現，但解讀方式見仁見智，既然擔心美國總統大選不確定因素，不妨就先觀望。

三大法人合計賣超台股39.48億元，其中自營商賣超39.05億元、外資及陸資賣超28.25億元，投信買超27.82億元。

外資今天賣超聯電、群創、復華富時不動產、群益台灣精選高息及台新金；買超鴻準、新光金、鴻海、華航及元大台灣50。（編輯：張良知）1131030