台積電收平盤AI熄火 台股下挫142點跌破10日線

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（中央社記者江明晏台北24日電）美國大選在即，市場觀望氣氛濃厚，台股今天開高震盪，終場指數下跌142.24點，收在23192.52點，5日線約23418點得而復失，並跌破10日線約23232點。台積電收平盤，鴻海跌逾2%，AI族群熄火。

台股今天開高約111點，以23446點開出，盤中在平盤23334點附近狹幅震盪，午盤過後跌勢擴大，最低至23150點，高低點震盪近300點。

台股加權指數今天終場收在23192.52點，下跌142.24點，跌幅0.61%，成交值新台幣3657.32億元；電子股跌0.69%，金融股下跌0.44%，櫃買指數挫1.4%。

輝達AI晶片設計瑕疵議題發酵，AI族群熄火下跌，儘管台積電ADR在23日逆勢上漲1.2%，台積電今天開高走低，終場收在平盤1060元。

鴻海終場跌逾2%，收在211.5元，代工廠廣達、緯創、技嘉、散熱廠雙鴻、奇鋐等AI PC概念股今天弱勢收黑。

油價下跌，加上迎接貨運旺季，航空雙雄今天股價強勢，華航上漲2.3%，長榮航漲逾1.3%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，台股連日震盪整理，但仍未吐回18日跳空上攻的漲幅，可視為正常的漲多拉回，加上美國大選在即，市場對選情膠著抱持觀望態度。（編輯：楊蘭軒）1131024