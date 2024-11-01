英特爾樂觀看待前景 預估Q4營收超預期

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（中央社舊金山31日綜合外電報導）美國晶片大廠英特爾（Intel）今天對旗下個人電腦和伺服器事業的前景表達樂觀看法，預估本季營收超過預期，但也警告還有「很多工作要做」。

「華爾街日報」（WSJ）報導，英特爾提供的本季銷售成長指引超出預期，投資人抓住這個好消息，促使英特爾股價盤後上漲約8%。

在各家企業加倍採用生成式人工智慧（AI）技術之際，英特爾在很大程度上錯失了對數據中心快速、先進AI晶片的投資熱潮，目前市場由輝達（Nvidia）主宰，其次是超微（AMD）。

英特爾第3季營收優於分析師預期，但由於減損和重組費用，也出現嚴重淨損。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）接受路透社訪問時說，英特爾在獲利能力上有所「進步」，但要實現先前制定的目標，還有「很多工作要做」。

英特爾第3季淨損達166億美元，不含歸因於某些非控股權益的虧損。相較之下，去年同期歸屬於英特爾的淨利約3億美元。

英特爾作為個人電腦晶片最大製造商之一，受益於終端裝置AI（On-device AI）功能推出和新一波Windows作業系統更新周期，在多年低迷後促成另一波對個人電腦的需求，有助英特爾超越華爾街的低預期。

倫敦證券交易所集團（LSEG）匯編的資料顯示，英特爾預估本季營收達133億美元到143億美元，中位數超過分析師平均預估的136.6億美元。

分析師也預期，隨著投資流向AI晶片，經過數季的疲軟需求後，對英特爾製造的傳統伺服器晶片需求將於2024年下半年回升。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1131101