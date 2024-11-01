星宇虎航接連上市 謝世謙樂見：沒競爭像躺著做生意

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（中央社記者江明晏台北1日電）華航董事長謝世謙表示，今年營收獲利力拚創新高，明年樂觀看待貨運續強，6個長假挹注客運需求；對於星宇與虎航接連上市，他認為，對手越多可以改善整個航空公司的經營品質，「如果每天都在做獨占的生意，其實一點意義都沒有」。

謝世謙今天出席台北國際旅展，他表示，明年長假有6個，對於旅運需求相當樂觀看待；貨運市場方面同樣抱持樂觀看法，貨運收益也一直在往上走，市場需求放大，油價維持不上漲的格局，是一個好現象。

華航上半年合併稅後淨利新台幣71.41億元，創歷史新高，每股盈餘（EPS）1.08元。

華航看好客運保持正向成長態勢，今年整體客運班次較去年同期增加25%；謝世謙表示，在暑期旺季挹注客運航線營收，以及第4季貨運旺季加持下，力拚獲利再擴大，加上油價創造的獲利空間，希望力拚今年營收與獲利創新高。

是否增開新航點，謝世謙表示，明年整個航機狀況「非常緊張」，舊飛機雖然延租，但新飛機進不來，明年還有一些機種維修時間，如發動機維修時程拉長，從以前60天至70天可以完成，現在拉長到180天至200天；加上明年普惠公司發動機要歲修，會影響到航機的調度，不過華航已經有萬全準備。

談到星宇航空與台灣虎航將接棒上市，謝世謙表示，對手越多可以改善整個航空公司的經營品質，「當你都沒有競爭的時候啊，好像是躺著在那邊做生意」，競爭越多對產品、銷售策略也好，都可以產生很大的改變，「如果每天都在做獨占的生意，其實一點意義都沒有」，整個市場是自由競爭的市場。

展望票價走勢，謝世謙表示，票價跟市場有很大的關係，現在導入ESG，明年華航添加永續燃油的目標是2%，具體執行將視油商的供應量；而永續燃油成本是一般航空燃油的3到6倍，票價一定要反映，但「不會全部推給客人」。

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謝世謙指出，台灣沒有生產永續燃油，這部分應該要由政府來推動，永續燃油產量越大，價錢就會往下走，是大家共同的責任，如果一昧把永續燃油高成本推到客人身上，對旅遊產業會是很大的傷害。

華航總經理高星潢表示，華航訂了很多新一代的飛機，雖然造價高昂，但新機燃油效率提升非常多，華航會持續引進最新型的客機；因為永續燃油供應不足，會考量各個地區法規規定，決定要在哪個航線率先採用，歐洲線會是其中一個。（編輯：張均懋、張良知）1131101