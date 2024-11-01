台灣虎航前3季賺逾半個股本 寫同期新高

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（中央社記者江明晏台北1日電）台灣虎航受惠客運班次增加及新航點布局，前3季營收獲利、每股盈餘（EPS）5.52元，均同創歷史同期新高，看好第4季旅遊熱度不減，將持續挹注業績，台灣虎航也有望在年底前改列一般板股票上市。

台灣虎航董事會今天通過113年第3季財務報告，受惠客運班次增加及新航點布局，前3季營收新台幣126.37億元、年增39.6%，營業盈餘32.61億元、年增67.8%，營業毛利率及營業淨利率分別達32%、26%，業外雖受新台幣貶值影響，但稅前淨利仍達31.21億元，稅後淨利為24.76億元，每股盈餘（EPS）5.52元，與營收同創歷史同新高。

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隨著第4季的日韓賞楓、滑雪、耶誕節及跨年假期到來，虎航看好第4季旅遊熱度不減，台灣虎航新航點及航線也持續增加。另外，從售票及旅遊業者成團情況，法人估，第4季可望出現淡季不淡的現象。

此外，證交所通過台灣虎航改列一般板股票上市案，台灣虎航公告11月5日將舉辦改列上市前業績發表會，法人估計，按照申請時程推算，虎航將於11月進行公開承銷相關作業，最快1個月內可改一般板上市。（編輯：楊凱翔）1131101