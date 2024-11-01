櫃買30週年 簡立忠：配合政策打造亞洲資產管理中心

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（中央社記者何秀玲台北1日電）櫃買中心今天舉辦成立30週年感恩茶會，董事長簡立忠表示，櫃買30年來協助超過2500家公司進入資本市場，被世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所；未來將配合政策，將台灣打造為「亞洲資產管理中心」長期發展方向，持續扶植中小微型及新創企業進入資本市場。

他說，未來櫃買中心對於中小微創新企業及核心戰略產業，將持續利用多層次股票市場架構，攜手各產業的上市櫃公司、證券承銷商、會計師、創投公會及私募公會等以及經濟部、數發部、國發基金等政府單位，共同投注更多的心力與協助來扶植企業。

他指出，櫃買中心將持續精進永續發展債券市場，引導資金投入公共建設、社會扶助及永續轉型，配合打造台灣成為「亞洲資產管理中心」的願景與政策，協助企業及政府強化永續競爭力。

簡立忠期許，未來面對金融市場快速變化及全球淨零挑戰，櫃買中心將持續優化股債市場，推動資本市場永續發展。

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金管會副主任委員陳彥良今天致詞表示，櫃買中心是台灣資本市場的重要支柱，自民國83年成立以來，就持續透過股票和債券2大核心業務，扶植企業成長、協助產業創新與推動經濟成長。

他說，金管會目前積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，櫃買中心也扮演非常重要角色，期許企業在業務不斷拓展的同時，也能兼顧保護環境、善待職員及透過完善公司治理，達到企業獲利與社會獲益的共好局面。（編輯：潘羿菁）1131101