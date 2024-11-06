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是方10月營收突破4億關卡 盤中攻上漲停

2024/11/6 12:41
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（中央社記者江明晏台北6日電）受惠生成式AI帶動的龐大需求，IDC機房營運商是方10月營收首度突破新台幣4億元大關，年增49%，創歷史新高，帶動是方股價今天盤中漲停，達530元。

是方10月營收創歷史新高，首度突破4億元大關，至4.12億元，月增24.9%，年增49%，累計前10月營收31.69億元，年增17.6%。

受惠營收創新高，是方今天早盤一舉突破500元關卡，盤中攻上漲停。

是方表示，搭上AI順風車，加上IDC和網路連結兩大趨勢，使得全新的聯雲AI智能資料中心銷售超出預期，催動飛輪效應飆升力道，尤其自聯雲AI智能資料中心大樓啟用以來，無論是在機房出租、網路服務，乃至雲端服務收益等業務，營收都有大幅度成長。

是方電訊先前公布第3季財報，合併營收10.05億元，每股盈餘（EPS）達3.33元，季營收首度突破10億元關卡，連5季創單季新高；累計今年前3季營收27.6億元，EPS為9.73元，再創高峰。（編輯：張均懋）1131106

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