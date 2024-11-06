川普勝選 研華評估美國製造、可成增供應韌性

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（中央社記者吳家豪、潘智義台北6日電）美國總統選舉共和黨候選人川普自行宣布勝選，研華今天表示，將開始評估在美國製造的更細節進展。可成指出，董事會今天決議設立泰國廠，可以增加未來在供應上的韌性。

美國總統大選仍在進行投開票，共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）今天抵達佛羅里達州發表勝選談話，表示接下來將會是美國的「黃金年代」。

研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪下午出席法人說明會表示，研華在美國持續布局，過去業務團隊主要分布在加州和芝加哥，過去幾年擴展到更多城市，包括波士頓等，去年也動土興建新的加州總部。

張家豪認為，川普勝選後，研華在美國當地生意可能有一些客戶會要求Made in USA（美國製造）。研華在北加州設有組裝廠，但PCB（印刷電路板）和SMT（表面組裝技術）並未布局在美國，這方面會考慮，因為有些客戶可能不只想在美國組裝，而是更進一步要求在美國製造。

他說，研華會開始評估美國製造的更細節進展，不只是費用因素，還有供應鏈問題。研華目前在中國、台灣和日本的3個製造中心都非常有效率，到了美國或墨西哥等地，也要非常注意效率。

張家豪說，美國原本就是研華最大市場，近幾年隨著中國市場下滑，美國占比已超過30%，未來研華在美國會持續擴大經營體系，相當看好美國市場發展。

可成董事長洪水樹今天也在法人說明會被問到對川普勝選的看法，他說，川普當選將進入第二任期，外界預期會延續第一任期的策略。相較於民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），川普的「波動性」比較大，「可能會帶來一些七上八下、策略上的衝擊」。

洪水樹坦言，自己仍樂觀看待美國總統選舉結果，過去可成對於地緣政治風險已有所準備，今天決議設立泰國廠，也是增加未來在供應上的韌性。過去幾年可成因為有台灣廠，可以應對大多數客戶需求，增加泰國廠後，供應彈性可以再多一些。

不過，洪水樹也說，目前自己的評論僅供參考，還是要等到川普真正上任後，看看「端出什麼菜來」，才能評估影響。

佳世達今天舉行法人說明會及記者會，董事長陳其宏指出，川普（Donald Trump）當選將衝擊台灣產業，但美國將會對各國要求提高到多少比重在美國製造，仍有待觀察，不必急著到美國設廠，擴充產能。

陳其宏評估，因共和黨主張資金寬鬆，將可帶動資金流入美股，有利美股上漲，只是在美製造比重一事，將提高生產成本，進而提高售價，讓通膨升溫，卻是股市的負面因素。

佳世達總經理黃漢州強調，若因應川普的美國製造，以大量生產來看，還有供應鏈問題要同步解決，針對相關周邊廠商，越南上個月已有34家當地供應鏈廠商，不必擔心。（編輯：黃國倫）1131106