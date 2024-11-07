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MSCI成分股新增鈊象、健策 小型指數增萬潤等11檔

2024/11/7 09:22
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（中央社記者吳家豪台北7日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，全球標準指數新增鈊象、健策2檔台灣成分股，刪除華邦電；小型指數新增萬潤、台灣精銳等11檔，刪除國光生、璟德等23檔台灣成分股。調整結果預計25日收盤生效。

統計本次MSCI調整，全球標準指數成分股新增2檔、刪除1檔，新增的鈊象、健策均自全球小型指數轉入，刪除的華邦電轉進全球小型指數成分股。

MSCI全球小型指數新增11檔台灣成分股，包括萬潤、台灣精銳、達興材料、光聖、均豪、一詮、系微、來億-KY、富邦媒、天虹、華邦電。

全球小型指數刪除23檔台灣成分股，包括國光生、璟德、昱展新藥、亞聚、八方雲集、嘉聯益、麗豐-KY、春源、盛群、鈊象、健策、廣隆、智擎、廣越、三福化、日友、台驊控股、太景-KY、元晶、威鋒電子、晶睿、森鉅、允強。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股外，如果MSCI調整台股權重，可能影響全球基金在台股的資金配置。（編輯：林家嫻）1131107

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