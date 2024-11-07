MSCI指數半年度調整 台股權重一升一降一維持

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（中央社記者吳家豪台北7日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，台股在全球市場指數權重上調至1.94%，在新興市場指數權重維持18.70%，在亞洲除日本指數下調至21.25%。最新權重將在25日收盤生效。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整。

本次MSCI調整中，台股在「MSCI全球市場指數」權重由1.93%上調至1.94%，調升0.01個百分點；在「MSCI全球新興市場指數」權重維持18.70%；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由21.28%下調至21.25%，調降0.03個百分點。

MSCI台灣指數成分股方面，本次新增鈊象、健策，刪除華邦電，指數成分股上升為88檔，並有25檔成分股調整在外流通股數。本次權重調升最多個股為鈊象，其權重為0.53%，調升0.53個百分點；權重調降最多個股為台積電，其權重為52.48%，調降0.39個百分點。

本次MSCI調整，以「MSCI全球市場指數」觀察，權重調升最多的國家為印度與瑞典，權重均增加0.06個百分點；權重調降最多的國家為日本，權重降低0.06個百分點，其餘國家權重變化不大。（編輯：林家嫻）1131107