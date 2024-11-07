台塑四寶10月營收1106億元月減6.9% 僅南亞逆勢成長

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）台塑四寶今天公布10月合計營收新台幣1106.79億元，月減6.9%，也比去年同期衰退16.9%。不過南亞受惠美國EG（乙二醇）利差好轉，德州廠全能生產，表現一枝獨秀，是四寶中唯一營收逆勢成長公司，呈現「年月雙增」。

台塑10月營收157.39億元，月減5.4%，也比去年同期下滑3.5%，創今年單月營收次低。台塑表示，10月營收下滑，主要是配合液鹼外銷客戶船期安排，10月有部分訂單延至11月交運，因此10月液鹼銷售量比9月減少6.9萬噸。

南亞10月營收227.58億元，月增6.2%，也比去年同期增加4.8%，逆勢創下去年9月以來的近14個月新高，也是台塑四寶中唯一10月營收逆勢成長的公司。

南亞表示，10月營收成長，主因德州EG廠產能利用率提高，以及可塑劑及2EH在中國十一長假後訂單增加，外加聚酯產品因美東港口罷工事件導致下游增加本地採購，帶動公司整體營收增加。

南亞表示，美國乙烯原料供應恢復正常、價格回跌，當地EG利差好轉，南亞德州EG-1廠和EG-2廠全能生產，帶動產銷量及營收增加。

台化10月營收267.31億元，月減2.8%，年減11.4%，為近8個月新低。台化表示，10月營收減少，主因麥寮SM（苯乙烯）廠及ARO-3（芳香烴3廠）安排定檢，影響SM及萃餘油銷售比9月合計減少14.7億元。售價方面，中東地區情勢多變影響原油價格震盪，中國經濟刺激措施力道低於市場期待，同業產能持續開出且下游需求仍處低檔，也影響主要產品行情盤整偏弱。

台塑化10月營收454.51億元，月減14.8%，並比去年同期大幅衰退3成，創下2021年3月以來的近3年8個月新低。

台塑化表示，10月營收衰退，主要是第1套常壓蒸餾單元（CDU-1）及第1套重油加氫脫硫單元（RDS-1）全月執行定檢，導致10月產品總銷售量比9月減少237.7萬桶。售價方面則是小幅反彈，10月煉油事業產品每桶平均售價較9月增加1.2美元。（編輯：楊蘭軒）1131107