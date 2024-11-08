國壽斥資逾28億元 自地委建2倉儲工程

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（中央社記者羅元駿台北8日電）國泰人壽今天指出，位於桃園市蘆竹與楊梅2處自有地，以委建方式與關係人交易簽訂工程承攬契約書，工程金額分別為新台幣3.22和25.3億元，預計興建完工後出租使用。

國泰金子公司國泰人壽今天召開重大訊息記者會，說明2筆以自地委建方式與關係人交易簽訂工程承攬契約書。

國壽說明，第1筆為位於桃園市蘆竹區錦中段的倉儲新建工程，與關係人三井工程簽訂工程承攬契約，第1階段工地工程契約金額為3.22億元，期間至115年2月20日。

第2筆則是位於桃園市楊梅區梅獅段倉儲新建工程，國壽指出，此工程承攬契約的相對人為旭源營造和永聯物流開發，工程契約金額為25.3億元，期間至民國116年6月24日。

國壽說明，取的目的皆為依保險法規定，保險資金的運用，而這2筆工程皆為興建完工後出租用。

另外，國泰金今天也重訊公告設置首屆企業永續發展委員會，第1屆成員有獨立董事魏永篤、獨立董事吳當傑與國泰金總經理李長庚，生效日期從114年1月1日至6月16日。

國泰金董事會今天也同步通過今年前3季決算財務報告，本期淨利為1033.55億元，與去年同期相比成長173%，累計至第3季每股盈餘（EPS）為6.78元。（編輯：潘羿菁）1131108